Пропавшего подростка в Тюменской области нашли мертвым

В Ярковском районе Тюменской области обнаружили тело утонувшего 13-летнего мальчика. Ребенок пропал неделю назад, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Заявление об исчезновении 13-летнего подростка в селе Ярково подали в правоохранительные органы 17 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Тело пропавшего мальчика было обнаружено во вторник, 23 июля, в омуте водоема около села Усалка Ярковского района. Подросток утонул. Сейчас следственные органы устанавливают обстоятельства и причину смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщил источник, близкий к правоохранительным органам, следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. Накануне пропажи мальчик поругался с мамой и ушел к отцу (родители погибшего находятся в разводе). Утром 17 июля подросток ушел из дома отца, а к вечеру в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже ребенка.

Ярковский район, служба информации

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