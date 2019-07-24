В Тюмени водитель выстрелил в живот пассажиру подрезавшего авто

В Тюмени в результате «разборок» на дороге пассажир получил пулю в живот и попал в больницу. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, вечером 22 июля потерпевший ехал с другом на автомобиле по улице Пермякова. Водитель «подрезал» соседний автомобиль, из которого вышел мужчина и начал выяснять отношения. Потерпевший попытался заступиться за друга. Тогда водитель «подрезанного» автомобиля достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в живот, после чего покинул место происшествия.

В те же сутки 30-летний стрелок был задержан у себя дома. Он оказался начальником коммерческого отдела тюменской фирмы «Транскапиталстрой». Сейчас мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Тюмень, служба информации

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