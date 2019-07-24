В Тюменской области отравили реку сточными водами, жители боятся пить

В Тюменском районе возбуждено уголовное дело о губительном загрязнении реки Ушаковка. Сточные воды от микрорайона «Молодежный» отравили воды реки настолько, что жители деревни Ушакова обратились к главе района Светлане Ивановой с публичным видеообращением о катастрофическом загрязнении Ушаковки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе проверки по жалобе жительницы Тюмени было установлено, что муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино сбрасывает воды расположенного здесь микрорайона Молодежный в реку Ушаковка без необходимой очистки.

В результате, река загрязнена настолько, что на протяжении двух километров от места сброса воды Ушаковки смертельны для всех водных биологических ресурсов. Уровень загрязнения специалистами Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии охарактеризован, как экстремально высокий. Местные жители рассказывают, что от реки идет зловоние, в ней исчезла рыба и водоплавающие птицы.

Ущерб водному объекту составил более 7,6 млн руб. Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский» по материалам проверки прокуратуры возбудил против неустановленного лица уголовное дело по статье «загрязнение вод» (ч.1 ст 250 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере до 80 тыс. рублей, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, до 360 часов обязательных работ или год исправительных работ.

При этом местные жители в своем обращении к Светлане Ивановой приводят результаты независимого исследования вод Ушаковки после того, как в очистные сооружения близ «Молодежного» вышли из строя.

«Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде Ушаковки превышены более, чем в сотни раз, – говорится в обращении, размещенном на виддеохостинге «Ютьюб». – О том, что канализационно-очистные сооружения в поселке Молодежный выведены из эксплуатации и восстановлению не подлежат, администрация Тюменского района и вы в том числе, проинформированы еще в июне 2016 года. Содержание вредных веществ в воде реки превышает ПДК: по нефтепродуктам – в 320 раз, по анонимным ионам – в 105 раз, по фосфатам – в пределах 5 раз, по хлоридам – в 52 раза, по сульфатам – в 20 раз. Содержание кислорода на нуле».

При этом Ушаковка протекает в непосредственной близости от Ушаковки ниже по течению, чем точка сброса сточных вод. «Жители вынуждены пить воду из колодцев и скважин, подвергая свою жизнь смертельной опасности», – говорится в обращении.

Главу района жители обвинили в халатности и преступном бездействии. По мнению жителей, Иванова причастна к сложившейся «крайне катастрофической санитарно-экологической ситуации» в Переваловском муниципальном образовании. При этом местные жители напоминают, что Ушаковка впадает в реку Пышма, а значит, загрязнение угрожает и биоресурсам этой реки.

Тюмень, служба информации

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