Губернатор Моор раздал награды тюменским мэрам

Мэр Ишима Федор Шишкин и глава Вагшайского района Рамай Сунгатулин получили звания «Почетный работник органов госвласти и местного самоуправления Тюменской области». Постановление о награждении подписал губернатор Александр Моор. К почетному званию мэрам полагается премия в размере 50 тыс. рублей.

Кроме этого Александр Моор решил объявить благодарность губернатора Тюменской области за эффективную муниципальную службу главам Тобольского (Юрий Батт), Казанского (Татьяна Богданова), Аромашевского (Игорь Власов), Тюменского (Светлана Иванова), Бердюжского (Виктор Рейн), Упоровского (Леонид Сауков), Исетского (Николай Теньковский) районов и мэру Ялуторовска Вячеславу Смелику.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.07.19

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