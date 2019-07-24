Правительство Тюменской области продает автохлам

Правительство тюменской области распродает старые автомобили. Чиновники внесли изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2019 год.

Кроме нескольких нежилых зданий в промышленных зонах Тюмени и Тобольска, в план вошли три легковых машины. Так, региональное правительство намерено продать на аукционе два автомобиля «Лада» 2008 и 2010 годов выпуска (модель – 4x4). Еще одна машина, которую чиновники выставят на продажу – Chevrolet NIVA 2009 года выпуска. Цена, по которой будут выставлены на аукцион десятилетние транспортные средства, не указана.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 24.07.19

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