В Тюмени гастарбайтер-нелегал насмерть сбил экс-судью

В Тюмени будут судить гастарбайтера, сбившего на пешеходном переходе судью в отставке Лидию Головачеву. Женщина скончалась в больнице от переломов костей свода и основания черепа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, 5 июня 2019 года 26-летний гражданин Таджикистана на грузовой «Газели» на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской сбил 73-летнюю судью в отставке. Женщина переходила улицу, а водитель не уступил ей дорогу. В ДТП экс-судья получила перелом костей свода и основания черепа и скончалась в больнице 9 июня.

Согласно данным картотеки Калининского районного суда, куда в среду, 24 июля поступило дело, обвиняемого зовут Муслим Тоджибой, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ). Свою вину в ДТП он признал частично, и до суда был помещен под стражу. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, составляет 5 лет лишения свободы.

При этом водитель оказался нелегальным иммигрантом, которого уже выдворяли из России в 2017 году за нарушение правил пребывания в стране. Въезд в РФ ему был запрещен. Мужчина на родине поменял имя и фамилию, и в апреле 2018 года снова въехал в Россию через Красноярск. Впоследствии он перебрался в Тюмень.

Тюмень, служба информации

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