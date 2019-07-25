В Тюмени появятся свой «Арбат» и фонтан-озеро (ФОТО)

Жителям Тюмени представят проект городского пешеходного бульвара. Посмотреть его можно будет 27 июля на улице Дзержинского, где выставят четыре стенда с изображениями будущего тюменского «Арбата».

Предполагается, что пешеходной станет часть улицы Дзержинского протяженностью около 700 метров (от ее начала до ул. Республики), на которой расположено 32 здания, имеющих в статус памятников архитектуры, и 4 здания, не имеющих данного статуса, но построенных в тот же период времени. Речь идет об объектах деревянного зодчества – домах, украшенных уникальной сибирской резьбой, характеризующейся объемностью.

Осью пешеходного пространства в концепции является велосипедная дорожка, переплетенная с разноцветными и разнофактурными линиями тротуаров. На нее «нанизаны» зоны для отдыха, фонтаны, газоны, навесы, летние кафе. В разных частях бульвара предлагается разместить три фонтана (один из них – фонтан-озеро) и несколько арт-объектов – арки, необычные скамейки, площадку в виде шахматной доски, перголу, искусственное дерево-навес.

Как сообщили в МКУ «Управление градостроительного планирования», для жителей и гостей города, владеющих автомобилями, будут оборудованы несколько обширных парковок, в том числе две закрытые будут расположены в разных плоскостях. В мэрии отметили, что идея тюменского пешеходного бульвара получила бронзовый диплом в смотре-конкурсе «Регионы России» на международном фестивале «АрхНаследие» в Москве.

Тюмень, служба информации

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