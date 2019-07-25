Тюменскому правительству не продают бобров и енотов

Тюменское правительство предприняло повторную попытку купить себе сувенирную продукцию. В четверг, 25 июля, на сайте госзакупок появилась заявка на сумму почти в 1,3 млн рублей.

Чиновникам требуются резные фигурки из кости и рога в виде бобров, енотов, мамонтов, медведей, белок, тобольского кремля и т.д. Также правительство хочет купить три декоративных блюда под названием «Сибирью прирастать будем» и пять визитниц. Всего 24 наименования сувенирной продукции. Аукцион намечен на 9 августа 2019 года.

Напомним, чиновники уже предпринимали попытку закупить костяные фигурки, первая заявка была опубликована на сайте госзакупок месяц назад, однако на торги никто не заявился.

Тюмень, служба информации

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