Тюменские силовики блокируют в интернете видео с руферами

В Тюмени суд заблокировал семь интернет-страниц, посвященных руфингу (лазание по крышам домов, а также по другим высотным сооружениям). Запретить доступ к сайтам потребовала прокуратура. В надзорном ведомстве сочли, что экстремальное видео с руферами представляет опасность для подростков, которые могут попытаться повторить опасные трюки на высоте. Кроме этого, размещенные ролики нарушали федеральный закон «Об информации...».

«Видео содержало рекомендации начинающим руферам по совершению неправомерных действий. В частности, давались советы – как проникнуть на запертый чердак, как потом не привлечь внимание жильцов и коммунальщиков к лазейке, через которую руферы залезают на крыши», – рассказали «Новому Дню» в прокуратуре. Там добавили, что Тюменская область – не единственный в России регион, где надзорные ведомства выявляют и блокируют опасные ресурсы, посвященные руфингу.

Стоит отметить, что среди интернет-страниц, доступ к которым был запрещен Центральным районным судом Тюмени, не оказалось ни одной тюменской.

Тюмень, служба информации

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