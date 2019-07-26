Тюменский губернатор Моор поощрил помощника Путина

Помощник президента, экс-министр образования и науки России Андрей Фурсенко удостоился благодарственного письма от губернатора Тюменской области. Александр Моор поощрил Фурсенко за многолетнее сотрудничество на благо региона.

Официальная формулировка звучит так: «За многолетнее плодотворное сотрудничество в интересах социально-экономического развития Тюменской области».

Отметим, что Фурсенко неоднократно хвалил Тюменскую область, как передовой регион по модернизации системы образования. Правда, было это еще в 2010 году. Получить комментарий в департаменте общественных связей, коммуникаций и молодежной политики правительства Тюменской области не удалось.

Тюмень, служба информации

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