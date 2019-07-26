Медики отговаривают тюменцев купаться в фонтанах в День города: там глисты и гепатит

Тюменские медики выступили с обращением к жителям и гостям областного центра. Они просят людей не купаться в предстоящие выходные в городских фонтанах Тюмени.

«Вода в фонтане не обеззараживается, в жару в ней резко увеличивается количество микроорганизмов. Птицы и бродячие собаки тоже окунаются в фонтаны, а заодно справляют туда свои нужды, поэтому вода может содержать личинки глистов. Последствием купания в фонтане могут быть такие заболевания, как острая кишечная инфекция, респираторная инфекция, конъюнктивит, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А», – пояснили в комитете здравоохранения администрации Тюмени.

Там также напомнили, что в фонтан попадает дождевая вода, которая может содержать вредные химические примеси.

Напомним, 27, 28 июля Тюмень будет отмечать 433-летие. Жителей города ожидает масса мероприятий на свежем воздухе. При этом синоптики обещают жаркую погоду.

Тюмень, служба информации

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