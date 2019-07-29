На частном пляже в Тюмени исчез молодой мужчина

В Тюмени на территории частного пляжа, расположенного на озере Андреевском пропал 29-летний мужчина.

ЧП случилось вечером 28 июля. Молодой человек отдыхал на озере в компании друзей. Около 18 часов 30 минут он зашел в воду и исчез. По словам очевидцев, мужчина не умел плавать.

Следственный комитет начал проверку. Тело тюменца пока не найдено.

Тюмень, служба информации

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