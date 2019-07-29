Тюменец зарубил топором свою собаку на глазах у детей

Житель села Аромашево на глазах у детей зарубил топором свою собаку. Полицию вызвали соседи, которым о происшествии рассказали напуганные малыши. Как выяснилось в ходе проверки, 33-летний безработный мужчина был пьян.

«В присутствии своих малолетних детей он схватил собаку и нанес несколько ударов топором. После чего выбросил труп в мусорный контейнер. В баке для мусора животное заметили и другие дети», – пояснили в УМВД по Тюменской области. Полицейским живодер сообщил, что избавился от собаки, поскольку она, якобы, нападала на него и его детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тюмень, служба информации

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