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Вторник, 30 июля 2019, 09:51 мск

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Фотокор «Нового Дня» занял первое место на межрегиональном конкурсе

Фото Pixabay

Фотокорреспондент РИА «Новый День» Михаил Калянов занял первое место на тюменском межрегиональном фотоконкурсе имени Александра Ефремова. Итоги подвели в Тобольске накануне, 29 июля, жюри возглавил бывший фотодиректор ИД «КоммерсантЪ» Павел Кассин.

Фотокорреспондент «Нового Дня» стал первым в номинации «Региональный репортаж – творческое наследие Петра Ершова» с серией фотографий «Конный клуб «Конек-горбунок»» о тобольском клубе, где с помощью иппотерапии помогают детям с ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями.

«Конек-горбунок» – это частный конный клуб в Тобольске, который создал председатель общественной организации «Равные возможности» Сергей Маркштедер. Создатель клуба, сам ставший инвалидом-колясочником после травмы, надеялся исцелиться с помощью иппотерапии. Однако, особенности травмы не позволили ему ездить верхом. Теперь клуб помогает детям-инвалидам, Сергей Маркштедер остается его руководителем и судит проходящие здесь конные состязания. Кроме ребят с особенностями развития, в клубе занимаются конным спортом и обычные дети.

Всего на фотоконкурс имени Александра Ефремова в 2019 году было подано 412 заявок от российских и зарубежных фотографов. Они соревновались в пяти номинациях – «Федеральный репортаж», «Герой нашего времени», «ЭКО-мир: человек гармония, природа», «Региональный репортаж – Человек труда» и «Региональный репортаж – творческое наследие Петра Ершова».

Конкурс репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова» был учрежден департаментом информационной политики Тюменской области. С 2010 года его итоги подводятся в городе Тобольске на родине Александра Ефремова в день его рождения 29 июля.

Межрегиональный конкурс репортажной фотографии имени Александра Ефремова посвящен этому тюменскому фотокорреспонденту, погибшему 12 мая 2000 года в Чечне. Александр Ефремов – фотокорреспондент областной молодежной газеты «Тюменский комсомолец», первый лауреат премии «Фотокор года» первого фестиваля СМИ «Тюменская пресса 2000 года», обладатель почетного звания «Легенда Тюменской прессы». За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, Ефремов был награжден медалью «За Отвагу» посмертно.

Тобольск, служба информации

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