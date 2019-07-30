В Тюменской области женщина избила военного пенсионера до потери памяти

В Ишиме дочь избила военного пенсионера до амнезии. Поводом для ссоры стала большая пенсия старика.

Военный пенсионер, 81-летний Иван С. приехал к своей дочери Ольге в Ишим в октябре 2018 года из Белоруссии, где находился на лечении, мужчине было сделано несколько операций. Несколько лет назад мужчина перенес инфаркты и инсульт и вынужден был заново учиться ходить, рассказала его дочь Анна. В Ишим пенсионера пригласила пожить другая дочь – Ольга. Как уверяет Анна, Ольга надеялась, что престарелый отец будет помогать ей из своей пенсии, которая у бывшего военного составляет 30 тысяч рублей.

Однако, отец и дочь не нашли общего языка и в итоге сильно поссорились из-за пенсии. По словам Анны, 18 июля Ольга пришла домой ночью и сильно избила отца его же костылем, сломав старику правую руку в предплечье. Пенсионер обратился к участковому, который принял заявление и сопроводил старика на медицинскую экспертизу.

После экспертизы пенсионер, несмотря на перелом, вместе с участковым вернулся домой к избившей его дочери, которая в это время отсутствовала. Врачи просто не заметили у Ивана С. перелом сразу, хотя рука пенсионера сильно распухла. Ольги не было дома двое суток. 20 июля, говорит Анна, Ольга снова пришла домой и повторно избила отца, на этот раз руками по лицу. Пенсионер снова позвонил участковому и в «скорую», которая отвезла Ивана С. в областную больницу Ишима, потому что сломанная рука стала нестерпимо болеть.

В больнице пенсионер провел неделю. За это время, по словам Анны, его состояние от пережитого стресса сильно ухудшилось. В субботу, 27 июля, Анна забрала отца к себе в двухкомнатную квартиру, где она живет вместе с сыном-инвалидом. Сейчас мужчина перестал узнавать окружающих. Его дочь рассказывает, что участковый звонил и не поверил ей, что потерпевший не сможет дать показания, ведь еще неделей раньше он нормально общался.

«Участковый приехал и убедился, – говорит Анна. – Отца выписали в пятницу, но я не могла его забрать сразу, мне надо было дома хотя бы кровать для него организовать. Так врачи говорили, что я не вернусь за отцом, что таких больных никто не хочет забирать. У него очень тяжелое состояние, дай бог, чтобы он выкарабкался. Он сейчас на обезболивающих, всю ночь у меня кричал «умираю», «умираю»».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Новому Дню» подтвердили, что здоровью пенсионера был нанесен вред средней тяжести. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 УК РФ.

Получить комментарий в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области не удалось.

Имена участников истории изменены по их просьбе. Анна опасается, что ее сестра, узнав про обращение в СМИ, может «прийти и всех зарезать». Женщина рассказывает, что Ольга уже гонялась с ножом за людьми. Сейчас потенциальная подозреваемая находится на свободе.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 30.07.19

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