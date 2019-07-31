В Тюменской области при взрыве газа погибли мужчина с ребенком (ВИДЕО)

В Тюменской области два человека погибли при взрыве бытового газа. Трагедия случилась рано утром 31 июля в поселке Боровский. В доме на ул. Набережная после тушения пожара обнаружены тела 10-летнего ребенка и 58-летнего мужчины.

«В 5 часов утра поступило сообщение о том, что в поселке Боровский, на улице Набережной в частном жилом доме произошла вспышка паров бытового газа, что привело к разрушению жилого дома. В 5 часов 48 минут пожар был локализован. В 6 часов открытое горение удалось ликвидировали. В ходе разбора разрушенных конструкций дома, пожарными было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения и девочки 2009 года рождения», – сообщили в МЧС по Тюменской области.

В настоящее время работы по разбору конструкций дома продолжатся. К тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ было привлечено 56 человек и 22 единицы техники. С семьей погибших работают психологи МЧС.

Следственный комитет уже начал проверку. Сейчас на месте находятся криминалисты, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Тюмень, служба информации

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