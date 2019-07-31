Главный защитник природы в Тюменской области уходит в отставку

Руководитель управления Росприроднадзора по Тюменской области Мария Мартынчук покидает свой пост. В пятницу, 2 августа – последний рабочий день чиновницы, сообщил источник «Нового Дня».

По информации источника, Мария Мартынчук уходит на пенсию (чиновнице 2 августа исполняется 65 лет). Мартынчук возглавляла тюменское управление Росприроднадзора с апреля 2008 года, до этого 4 года была заместителем руководителя Управления. Возможными преемниками Мартынчук на посту главного государственного инспектора по охране природы на территории Тюменской области называют ее нынешнего заместителя Ирину Антипкину и директора регионального департамента недропользования и экологии Жанну Злобину.

При этом новый директор тюменского управления Росприроднадзора сосредоточит в своих руках полномочия нынешних управлений в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, уверяет источник.

Отметим, что министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в июне 2019 года подписал приказ о реформировании территориальной схемы размещения региональных управлений Росприроднадзора. Согласно этому приказу, в РФ останется только одно региональное управление – в Якутии. Остальные будут соединены в 31 межрегиональное управление.

Получить комментарий в управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области не удалось. В приемной заявили, что Мария Мартынчук находится в командировке в Москве, и до ее возвращения комментариев не будет.

«Пока Мария Ивановна не вернется, ничего вразумительного сказать не можем», – отметили в приемной руководителя. На данный момент и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Тюменской области является Ирина Антипкина.

Тюмень, служба информации

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