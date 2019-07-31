Лучшего тюменского судебного пристава взяли с наркотиками

Замначальника городского отдела судебных приставов Тюмени Айрат Халиуллин обвиняется в транспортировке наркотиков. Пристав, в прошлом получивший звание лучшего в своей профессии в Тюменской области, был задержан 25 июля.

Как сообщает 72.ru, заместитель начальника Тюменского городского отдела судебных приставов по обеспечению порядка судов общей юрисдикции Айрат Халиуллин во время задержания полицейскими находился в собственном автомобиле с другом. На следующий день суд выбрал ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

По данным источника издания, пристав ранее был замечен в употреблении наркотиков, но его покрывало начальство. Якобы после задержания пристава решили уволить «задним числом». Со ссылкой на пресс-службу УФССП по Тюменской области портал сообщает, что Халиуллин уволился по собственному желанию 22 июля, а заявление на увольнение было написано за неделю до этой даты.

В пресс-службе УФССП не подтверждают факт задержания пристава и категорически отказываются от любых комментариев, в том числе об увольнении Халиуллина. Единственное, что сообщили корреспонденту «Нового Дня» – пристав действительно побеждал в региональном этапе конкурса «Лучший судебный пристав России».

Получить комментарий в пресс-службе УМВД России по Тюменской области не удалось, в региональном СУ СКР от комментариев отказались.

Тюмень, служба информации

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