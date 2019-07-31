В тобольской полиции ввели «добровольно-принудительную» благотворительность

Тобольские полицейские возмущены «благотворительными поборами» начальника местной полиции подполковника Вадима Цветкова. Об этом на условиях анонимности сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным собеседника агентства, сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» сдают по 500 рублей на самые различные благотворительные цели, от помощи ветеранам до нужд футбольного клуба «Динамо». В последний раз с полицейских собирали взносы на помощь пострадавшим во время наводнения в Иркутской области. При этом благотворительность «добровольно-принудительная» – тем, кто не сдаст деньги, Цветков, якобы, грозит проблемами в дальнейшей службе.

Полицейских возмущает, по словам источника, что взносы одинаковы для всех. Сколько бы ни составляла зарплата сотрудника, он должен сдавать по 500 рублей при каждом сборе.

Еще один источник «Нового Дня», близко знакомый с положением дел в МВД, подтвердил, что с определенной регулярностью сотрудники полиции в обязательном порядке сдают деньги в пользу ФК «Динамо», причем это общероссийская практика.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что обязательных пожертвований с полицейских никто не берет, каждый помогает, как может, и «никто ни из кого деньги не вытягивает». Что же касается сбора денег в помощь пострадавший от наводнения, то в УМВД региона пришло письмо из центрального аппарата МВД РФ с просьбой оказать, по возможности, помощь людям из Иркутской области.

«Конкретные суммы в письме не обозначались», – сообщили в пресс-службе и добавили, что подполковник Цветков просто зачитал личному составу письмо из министерства.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 31.07.19

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