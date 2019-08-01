В Тюмени полицейский спас тонущую женщину

В Тюмени полицейский спас женщину, которая тонула в реке Тура. Инцидент произошел в минувшие выходные, когда тюменцы праздновали День города. Погода стояла теплая, и многие граждане отдыхали около водоемов.

Старший инспектор управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области Радиф Сарипов нес службу на маршруте патрулирования. Он шел вдоль пляжа в парке «Заречный» и увидел женщину, которая резко скрылась под водой и долго не выныривала.

Подполковник, не раздеваясь, немедленно бросился в воду, ухватил тонущую женщину за руку и вытащил ее на берег. Оказание первой помощи не потребовалось.

«Как пояснила сама тюменка, под водой оказался обрыв, испугавшись, она не смогла верно сориентироваться и вернуться на безопасную для себя глубину», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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