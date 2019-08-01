В Тюмени домбаботница бизнесмена полгода таскала золото из хозяйского сундука

В Тюмени обворовали состоятельную семью бизнесмена. Домработница обнаружила в спальне сундучок с ювелирными украшениями и на протяжении полугода похищала оттуда драгоценности. Хозяйка заметила пропажу недавно, когда собиралась на торжественное мероприятие. Всего, по оценкам пострадавшей, у нее украли золота на 100 тысяч рублей.

Полицейские задержали 30-летнюю подозреваемую, и установили шесть эпизодов совершения краж. Часть похищенных украшений удалось изъять, остальное женщина продала, а деньги потратила.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.08.19

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