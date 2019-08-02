На предприятии тюменского олигарха погиб рабочий

Гострудинспекция по Тюменской области проверит предприятие, принадлежащее олигарху Михаилу Вольфсону, где 12 июля в цехе упал с высоты и разбился насмерть сварщик.

Как сообщили в государственной инспекции труда, в блокцехе тюменского ООО «ТСЗ» работники демонтировали подкрановые пути при помощи подъемника. При выполнении работ на высоте со стрелы подъемника оборвалась люлька с электрогазосварщиком. Люлька с человеком упала на пол цеха, пострадавший погиб от травм, несовместимых с жизнью. Причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ – эксплуатация неисправных механихмов и оборудования.

ООО «ТСЗ» через подконтрольные фирмы принадлежит крупному тюменскому строителю Михаилу Вольфсону. Он владеет, напрямую или через подконтрольные фирмы, строительными компаниями «Монолит», «Тюменьстроймонтаж», «ПСК «Дом» и другими.

Ранее СУ СКР по Тюменской области сообщало о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ в связи с гибелью 41-летнего электрогазосварщика. Название предприятия в следственном комитете не сообщали.

Сейчас в ходе расследования комиссия квалифицировала гибель сварщика как несчастный случай, связанный с производством. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. Директором «ТСЗ» является Дмитрий Колегов.

Тюмень, служба информации

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