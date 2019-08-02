российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 августа 2019, 13:09 мск

Новости Тюмень

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На предприятии тюменского олигарха погиб рабочий

Фото Pixabay

Гострудинспекция по Тюменской области проверит предприятие, принадлежащее олигарху Михаилу Вольфсону, где 12 июля в цехе упал с высоты и разбился насмерть сварщик.

Как сообщили в государственной инспекции труда, в блокцехе тюменского ООО «ТСЗ» работники демонтировали подкрановые пути при помощи подъемника. При выполнении работ на высоте со стрелы подъемника оборвалась люлька с электрогазосварщиком. Люлька с человеком упала на пол цеха, пострадавший погиб от травм, несовместимых с жизнью. Причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ – эксплуатация неисправных механихмов и оборудования.

ООО «ТСЗ» через подконтрольные фирмы принадлежит крупному тюменскому строителю Михаилу Вольфсону. Он владеет, напрямую или через подконтрольные фирмы, строительными компаниями «Монолит», «Тюменьстроймонтаж», «ПСК «Дом» и другими.

Ранее СУ СКР по Тюменской области сообщало о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ в связи с гибелью 41-летнего электрогазосварщика. Название предприятия в следственном комитете не сообщали.

Сейчас в ходе расследования комиссия квалифицировала гибель сварщика как несчастный случай, связанный с производством. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. Директором «ТСЗ» является Дмитрий Колегов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.08.19

Губернатор Моор остановил строительство развязки, против которой выступили тюменцы. / В Тюмени обсуждают недвижимость главы УМВД Алтынова. / В Тюмени домбаботница бизнесмена полгода таскала золото из хозяйского сундука. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Тюмень, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров