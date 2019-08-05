В Тюмени найдены останки человека

В минувшее воскресенье, 4 августа, в Тюмени были обнаружены останки мужчины. Их нашли на берегу реки Тура по улице Газовиков, – сообщает следственный комитет.
Проводится доследственная проверка, устанавливаются личность погибшего, а также причины и обстоятельства произошедшего.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 02.08.19
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