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Понедельник, 5 августа 2019, 10:25 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени найдены останки человека

В минувшее воскресенье, 4 августа, в Тюмени были обнаружены останки мужчины. Их нашли на берегу реки Тура по улице Газовиков, – сообщает следственный комитет.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются личность погибшего, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Тюмень, служба информации

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