В Тюмени найдены останки человека

В минувшее воскресенье, 4 августа, в Тюмени были обнаружены останки мужчины. Их нашли на берегу реки Тура по улице Газовиков, – сообщает следственный комитет.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются личность погибшего, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 02.08.19

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