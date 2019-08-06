Тюменский таксист требовал секса за свои услуги

В Тюменской области будут судить 25-летнего водителя, который занимался частным извозом. Мужчина обвиняется в том, что требовал от своих клиентов секса.

В мае 2019 года он довез молодую женщину из села в Уватском районе до поселка, где она проживала. Он попросил за свои услуги деньги в сумме 2,7 тыс. рублей, но поскольку денег у пассажирки не было, обвиняемый предложил ей рассчитаться позже.

«Вечером 4 июня 2019 года на стоянке автомобилей федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» обвиняемый напомнил потерпевшей о ее задолженности и предложил ей вступить в интимные отношения с его приятелями», – сообщает СУ СКР по Тюменской области.

«Неуплаченный долг стал для гражданина поводом для понуждения 35-летней должницы к оказанию услуг интимного характера водителям дальнего следования с целью получения прибыли», – уточняют в УМВД по Тюменской области.

Потерпевшая отказалась оказывать секс-услуги и обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники следственного комитета и полиции быстро установили злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.08.19

В Тюмени будут судить бизнесмена, поставлявшего курятину УФСИН. / В Тюмени член избиркома пожаловался на кандидата в депутаты облдумы. / В Тюмени найдены останки человека. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»