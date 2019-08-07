Тюменских коммунальщиков наказали за падение ребенка в канализацию

Тюменская коммунальная компания «СУЭНКО» выплатит 14-летней тоболячке 50 тыс. рублей за травмы, полученные ею при падении в канализационный колодец. Такое решение 6 августа вынес Тобольский городской суд.

ЧП произошло 3 марта 2019 года в 10 микрорайоне Тобольска – девочка возвращалась с подругой домой с прогулки и наступила на заметенную снегом крышку колодца, которая не была плотно закрыта.

«Крышка перевернулась, обе ноги тоболячки оказались в колодце. Одну ногу она успела вытащить, а вторую прижало тяжелым люком. Подруга помогла девочке выбраться. Пострадавшей были причинены ушибы правой и левой голени, что является легким вредом здоровья», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Мать девочки обратилась в межрайонную прокуратуру, надзорное ведомство выяснило, что колодец находился на обслуживании у «СУЭНКО», и обратилось с иском в суд.

Напомним, АО «Сибирско-Уральская Энергетическая Компания» принадлежит «Корпорации СТС» уральских энергетиков Артему Бикову и Алексею Боброву, которые контролируют практически весь коммунальный рынок Тюменской области.

Тобольск, служба информации

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