Тюменские власти потратят 35 млн рублей на дорожку для СИБУРа

Тюменский бюджет потратит на строительство подъезда к аэропорту СИБУРа под Тобольском более 35,2 млн рублей. Объявление о соответствующем аукционе размещено областным управлением автомобильных дорог на сайте госзакупок 8 августа.

Подъезд протяженностью 443 метра будет построен от автомобильной дороги Тобольск – Вагай (Тобольский район) до 25 ноября 2019 года. Для этого подрядчику придется вырубить 263 дерева.

Напомним, инвестором строительства аэропорта (возводится в 30 км от Тобольска на территориях Ворогушинского и Санниковского сельских поселений) выступает нефтехимическая компания СИБУР, которая нуждается в базе для грузоперевозок.

До конца 2019 года планируется построить взлетно-посадочную полосу с бетонным покрытием протяженностью 2,4 км и шириной 45 м, а также рулежные дорожки и перрон. ВПП сможет принимать самые часто используемые самолеты средней дальности – Boeing 737-800, Ту -204/214 и Airbus A321.

В 2020 году планируется возведение аэровокзала, складов, ремонтных мастерских, топливо-заправочного комплекса, очистных сооружений и аварийно-спасательных служб.

Тобольск, служба информации

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