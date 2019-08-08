Завод тюменских властей покупает люксовый автомобиль с вентиляцией сидений, чтобы ездить по селу

Комбикормовый завод «Бикор», владельцем которого является правительство Тюменской области, покупает себе легковой автомобиль за 2,6 млн рублей.

Согласно документам закупки, речь идет о черной «Тойоте» 2019 года выпуска в максимальной комплектации. В салоне, в том числе, должны быть трехзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений ионизатор воздуха Nano-e.

Поставить машину надо в Заводоуковский район, 1-3 километра западнее села Новая Заимка. Именно там находится предприятие. Как рассказали «Новому Дню» на заводе, ездить на «Тойоте» будет директор Юрий Нейфельд.

Стоит отметить, что согласно базе данных Селдон, по итогам 2017 года чистая прибыль «Бикора» составила всего чуть больше 1 млн рублей, в 2018 году – 1,7 млн рублей. Завод» вырабатывает комбикорма для птицы, свиней, крупного рогатого скота, кроликов и является основным поставщиком продукции в хозяйства Югры и Заводоуковского района Тюменской области. Основным потребителем является птицефабрика «Боровская».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 08.08.19

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