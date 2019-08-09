В Тюменской области мальчик играл с собакой, сорвался с обрыва и утонул

В Тюменской области произошла трагедия с подростком: мальчик сорвался в воду и утонул. ЧП случилось 8 августа 2019 года. 13-летний ребенок играл с собакой и случайно упал с высоты в водоем. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. Тело ребенка нашли на берегу реки Ишим в одном из населенных пунктов Абатского района.

По предварительным данным, трагедия случилась во дворе дома: жилье мальчика расположено на высоком берегу реки Ишим, сообщают в следственном управлении СК по Тюменской области 9 августа 2019 года.

На теле ребенка нет следов насильственной смерти.

Абатский район, служба информации

Абатский район. Другие новости 09.08.19

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