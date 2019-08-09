Тюменского депутата лишили мандата за утрату доверия

Депутата Башковского сельского поселения Тобольского района Наталью Тарасюк, выдвинутую в думу «Единой Россией», досрочно лишили полномочий в связи с утратой доверия.

Мандат был отобран по требованию прокуратуры, которая в ходе проверки выяснила, что женщина два года подряд не предоставляла сведения о доходах своего супруга.

«В соответствии с законом «О противодействии коррупции» лицо, не предоставившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга, подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия», – напоминают в прокуратуре Тюменской области.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес председателя думы, накануне, 8 августа, оно было рассмотрено и удовлетворено – полномочия депутата были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Тобольский район, служба информации

Тобольский район. Другие новости 09.08.19

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