В Тюмени велосипедист расстрелял сотрудников Росгвардии

В Тюмени в ночь на 10 августа 2019 года мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, один силовик был ранен. Злоумышленника задержали. Известно, что это житель Тюмени. У него нашли целый арсенал оружия. Как выяснилось, злоумышленник пытался сбежать от силовиков, которые остановили его для проверки, и отстреливался. Следственное управление СК по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

ЧП произошло на улице Интернациональной – силовики заметили странного прохожего. «Экипаж группы вневедомственной охраны двигался по маршруту патрулирования. После полуночи сотрудники заметили подозрительного мужчину у жилого дома. При приближении росгвардейцев он бросил в их сторону неизвестный предмет (потом выяснилось, что это рюкзак – прим.ред.) и открыл огонь из оружия. 24-летний сотрудник вневедомственной охраны получил ранение», – сообщили в агентству «72.ру» в Росгвардии по Тюменской области.

Нападавшему 49 лет. Во время перестрелки его ранили в ноги. Жизни сотрудника Росгвардии ничего не угрожает.

В следственном управлении СК по Тюменской области добавили, что злоумышленник передвигался на велосипеде. Когда к нему начали идти навстречу сотрудники Росгвардии, он бросил велосипед и скрылся в лесополосе. На требования правоохранителей выйти и показать документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Так был ранен один из правоохранителей. «При досмотре у мужчины изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты», – рассказали в СУ СК по Тюменской области.

«Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили следователи.

Обновлено в 13:15.

Тюмень, служба информации

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