В Тюмени банда мошенников-гастролеров обворовывала квартиры, выставленные на продажу

В Тюмени задержана жительница Новосибирска, подозреваемая в серии краж из квартир, выставленных на продажу. Еще в конце 2018 года в полицию обратилась тюменка. Женщина заявила, что у нее из дома украли золотые украшения на сумму 186 тыс. рублей. Пропажу потерпевшая заметила после ухода потенциальных покупателей, которым она показывала жилплощадь.

Установить личность подозреваемой и задержать ее удалось только на днях. Задержанная женщина призналась в содеянном. Она рассказала, что драгоценности взяла, когда хозяйка находилась в другой комнате.

«Постоянно женщина проживает в Новосибирске, откуда регулярно выезжала в соседние регионы с целью незаконного заработка. Вместе с сообщниками они находят объявления о продаже недвижимости и во время осмотра квартир, выбрав удобный момент, забирают драгоценные вещи и наличность. Краденное продают в комиссионные магазины и ломбарды», – рассказали в УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Тюмень, служба информации

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