В Тюмени супермаркет заплатит ребенку за сломанный палец

Тюменка отсудила у магазина «Райт» 60 тысяч рублей компенсации морального вреда. Магазин заплатит за открытый перелом пальца дочери женщины.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени, в сентябре 2018 года девочка с матерью и младшей сестрой была в магазине «Райт» на улице Энергетиков в Тюмени. Около 8 часов вечера ребенок взял жвачку из автомата, подошел к упаковочному столику и стал его раскачивать. В итоге столик упал девочке на правую руку.

Мать вызвала в магазин «скорую помощь». Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Врачи диагностировали у девочки открытый перелом дистальной фаланги среднего пальца с дефектом мягких тканей и травматический неполный вывих ногтевой пластины.

Мама девочки подала в суд иск о компенсации морального вреда в полмиллиона рублей. Ленинский районный суд удовлетворил требования женщины частично и взыскал с ООО «Фокус Ритейл» 60 тысяч рублей в пользу малолетней дочери истицы. Также компания была оштрафована на 30 тысяч рублей в доход государства.

Тюмень, служба информации

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