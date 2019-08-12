Жители Тобольска убили двух бобров, плывущих через реку

Двое жителей Тобольска напали на двух бобров, которые переплывали реку Иртыш. Охотиться мужчины не имели право, у них не было лицензии на отстрел животных и разрешения на ружье. Тем не менее, бобры стали добычей тоболяков.

«Мужчины были привлечены к уголовной и административной ответственности»,– сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО. Там добавили, что ЧП случилось еще 10 июня – мужчины занимались на реке браконьерством. Они ловили рыбу и заодно решили убить бобров.

Всего с начала навигации транспортными полицейскими Урала установили 112 нарушителей и возбудили 24 уголовных дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов) и одно – ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 12.08.19

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