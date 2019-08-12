Тюменские власти потратят на Круглую церковь 60 млн рублей

Власти Тюменской области потратят почти 60 млн рублей на ремонт Всехсвятской (Круглой) церкви на ул. Свердлова, 29. Управление капитального строительства региона с 12 августа ищет подрядчика, который проведет масштабные работы по сохранению и воссозданию объекта культурного наследия федерального значения.

Так, бюджетные средства пойдут на гидроизоляцию стен, охранно-пожарную сигнализацию, ремонт полов, лестниц, дверей, водопровода, канализации, отопления и вентиляции. Также будет заменена электрика, куплены новые телефоны и светильники.

В частности стоимость главного паникадила (центральная люстра со множеством электрических лампочек) согласно смете составит более 94 тыс. рублей.

Напомним, церковь была заложена в 1779 году. Освящение церкви состоялось в 1838 году. Уникальность постройки состоит в том, что это единственное в Сибири круглое церковное здание с перекрытым сводчатым куполом. Внешне церковь представляет собой одноэтажное здание-ротонду, к которому крестообразно примыкают четыре двухколонных портика.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.08.19

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