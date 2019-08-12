В Тюмени следователи проверят бассейн, где люди отравились хлором

Следственный комитет проверит бассейн «Маяк» в тюменском КРК «Домино», где произошло массовое отравление хлором. Проверка начата 12 августа.

«Медики областной клинической больницы № 1 сообщили, что к ним попали сразу пятеро человек со схожими симптомами, а именно отравление хлором, – сообщили в пресс-службе следственного комитета. – При взятии проб экспертами выяснилось, что содержание хлора в воде значительно превышало допустимые показатели». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, инцидент произошел еще в июне. В ОКБ№1 были доставлены пятеро граждан с симптомами легкого отравления хлором. На следующее утро их отпустили на амбулаторное лечение.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени, деятельность бассейна «Маяк» в тюменском развлекательном комплексе «Домино» была приостановлена на 30 суток по настоянию управления Роспотребнадзора региона. Эксперт осмотрел бассейн и обнаружил, что вода бассейна не соответствовала требованиям санитарного законодательства по содержанию хлора. Руководство ООО не предоставило надзорному органу документы, подтверждающие безопасность средств, применяемых для обеззараживания воды. Также в бассейне отсутствовал контроль за качеством воды.

Согласно данным из открытых источников, руководителем ООО «Маяк» является Игорь Голенков.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.08.19

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