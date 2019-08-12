«Дочка» Газпрома в Тюмени заказала элитные деликатесы на корпоратив

В Тюмени АО «Газпром газораспределение Север» устраивает шикарный банкет на празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности 30 августа. В этот день газовики пригласят к себе поваров, которые приготовят им закуски, в том числе, с запрещенным к вылову муксуном (запрещен к вылову в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО – прим.ред.).

В меню будут изысканные холодные закуски: грудка глухаря с рукколой, сырным кремом и трюфельным маслом, горячий камамбер с брусничным соусом, подвяленная помидорка черри с шариком моцареллы в шоте, форель крученая с сыром и икорным соусом, канапе с муксуном на кедровом сыре и т.д.

В качестве горячих закусок сотрудникам газовой отрасли подадут шляпки шампиньонов, фаршированные индейкой под перепелиным яйцом, горячие креветки в хрустящем тесте в кисло-сладком соусе, медальоны из телятины под оранжевым сыром и еще много чего вкусного.

За банкет, который начнется в 15 часов и продлится пять часов, «дочка» Газпрома намерена выложить 558 тыс. рублей.

Подрядчик пока еще не выбран. Согласно техзаданию, размещенному на сайте закупок, он должен соответствовать высокому уровню обслуживания. Весь персонал должен быть одет в единую униформу и иметь справки о медицинском обследовании.

Тюмень, служба информации

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