В Тюмени молодые любовники жестоко обманули знакомого мужчину

Тюмень (Новый День, служба информации) В Тюмени мужчина похитил деньги у своего приятеля при помощи своей сожительницы. Семейная пара разыграла целый спектакль – в марте 2018 года молодая женщина познакомилась с будущей жертвой. Новому знакомому она представилась вымышленным именем.

Согласно плану, тюменка должна была влюбить в себя приятеля своего сожителя и путем обмана выманить у него деньги.

«Между преступницей и потерпевшим возникли отношения, и она начала просить у мужчины денежные средства в долг, не имея намерения их отдать. Первым предлогом для займа была вымышленная поездка к родителям, а уже после мошенница сообщила потерпевшему, что больна тяжелым заболеванием почек, требующим дорогостоящего лечения. В общей сложности таким способом у мужчины были похищены более 400 тыс. рублей»,– сообщили в прокуратуре Тюменской области.

После этого женщина перестала выходить на связь. Обманутый мужчина начал искать возлюбленную и выяснил, что она совсем не та, за кого себя выдавала. После этого пострадавший обратился в полицию.

В отношении 21-летней женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в Ленинский районный суд. Материалы уголовного дела в отношении сожителя женщины выделены в отдельное производство.

Тюмень. Другие новости 13.08.19

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