В Тюмени начинают работу полицейские на велосипедах

С этой недели в Тюмени на охрану общественного порядка заступают патрульные на велосипедах. Отобрали велосипедистов в погонах из числа сотрудников ППС, они входят в состав комплексных сил полиции и отвечают за правопорядок в местах с массовым пребыванием граждан.

Уже сформировано два наряда по два человека в каждом, которые несут службу в Гилевской роще и на набережной реки Тура. В перспективе такие же велопатрули появятся в парках им. Гагарина и «Затюменском».

«На велосипеде полицейский оперативно прибудет на место правонарушения. Кроме того, можно увеличить протяженность маршрута патрулирования, – объясняет начальник Управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД Виталий Шундрик. – Все сотрудники заступающие в составе велопатрулей, сдали экзамены на знание ПДД, прошли инструктаж и имеют хорошую физическую подготовку».

Как рассказали новоиспеченные велосипедисты в погонах, пополнить ряды двухколесных патрульных они вызвались сами. «Мне нравится, что в ходе службы смогу улучшать свою физическую подготовку», – рассказал сержант полиции Евгений Сынников. По его словам, тюменцы пока не привыкли и реагируют по разному – люди удивляются и улыбаются при виде полицейского на велосипеде.

Стоит отметить, что Тюменская область входит в число первых регионов, которые пополнили комплексные силы полиции велосипедистами. Такие патрули есть в Сочи, Анапе, Москве и Саратове.

Тюмень, служба информации

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