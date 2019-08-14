Тюменский губернатор оценил шансы «ЮТэйр» на выживание

Тюменская область заинтересована в сохранении авиакомпании «ЮТэйр» и ее дальнейшем развитии. Но без реструктуризации долгов говорить о будущем авиаперевозчика сложно, заявил на пресс-конференции во вторник, 14 августа, губернатор Александр Моор.

Авиакомпания «ЮТэйр» – очень важный, «стратегический» перевозчик для Тюменской области и России в целом, считает губернатор. «Операционно компания развивается, объем перевозок увеличился на 4-6 процентов, – сказал Моор. – Сейчас основное решение – договориться с кредиторами. По держателям облигаций на 14,6 млрд рублей договоренности достигнуты, теперь остался самый крупный пул кредиторов – банки, крупнейшим из которых является Сбербанк. Будем надеяться, что люди с государственным подходом к отрасли найдут взаимоприемлемое решение. Безусловно, без пролонгации и реструктуризации кредитов выжить компании будет сложно».

По мнению Моора, если задолженность будет реструктуризирована, компания сохранится и будет развиваться. Для Тюменской области и ХМАО перевозки, которые осуществляет «ЮТэйр», очень важны. Губернатор отметил, что хотел бы, чтобы компания сохранилась, поскольку «ЮТэйр» активнее всех остальных авиакомпаний развивает региональные перевозки.

«В настоящее время менеджмент компании предлагает своим кредиторам новую финансовую модель существования в будущем. Но очень важно, что в 2019 году, хотя компания долги не обслуживает, она не имеет задолженности по операционной деятельности – ни по зарплате, ни по налогам, ни по аэропортовым сборам и плате за керосин», – сказал Моор.

Ранее, в декабре 2018 года, авиакомпания допустила сознательный дефолт перед кредиторами, чтобы пройти без потерь «низкий» зимний сезон и не остановить свою деятельность.

За 2018 год «ЮТэйр» получила 22 млрд рублей убытков. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 74,9 млрд рублей, чистые активы оказались в минусе на 30,6 млрд рублей, говорится в документах. По состоянию на 31 декабря 2018 года компания имеет краткосрочную задолженность перед кредиторами на 67,8 млрд руб., которая подлежит рефинансированию или реструктуризации.Акционеры «ЮТэйр», в том числе – правительства Югры и Тюменской области: общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Тюмень, служба информации

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