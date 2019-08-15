В Тюмени горел ресторан, эвакуировано 700 человек (ФОТО)

В Тюмени 15 августа из-за пожара было эвакуировано 700 человек из ТРЦ «Гудвин». Причиной возникшего на втором этаже ТРЦ задымления оказалось возгорание вытяжки в ресторане «Кацо».

Сообщение от очевидца о дыме, идущем с крыши торгово-развлекательного центра «Гудвин» поступило в 12:26, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

К моменту прибытия пожарных на втором этаже здания было слабое задымление. Пожарные обнаружили, что горит вытяжка в одном из ресторанов на площади 6 квадратных метров. Пожар тушили 68 человек с 26 единицами техники, в том числе 47 сотрудников МЧС.

Из здания были эвакуированы 700 человек. В результате пожара никто не пострадал.

Фото – «ЧС Тюмень» группа ВКонтакте

Тюмень, служба информации

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