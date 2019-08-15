В Тюмени пенсионер закидал полицию банками с вареньем

Пенсионер из Тюмени забросал полицейских банками с вареньем. Так он отреагировал на то, что стражи правопорядка взломали дверь в его квартире. Инцидент произошел 14 августа в доме на ул. Коммунаров. Перед этим 77-летний мужчина поссорился с соседом и ранил оппонента в ногу.

Потерпевший и вызвал наряд полиции. Правоохранители сначала взломали дверь в квартиру пенсионера, а потом попытались его успокоить, – рассказали в СУ СКР по Тюменской области. В ответ пожилой мужчина бросил в них ножом, а затем кинул несколько банок с вареньем. Сотрудники полиции не пострадали, так как были защищены щитами.

«Злоумышленник задержан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорят в следственном комитете.

Тюмень, служба информации

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