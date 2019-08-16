В Тюмени ищут насильника (ФОТОРОБОТ)

В Тюмени силовики ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Преступление было совершено в июле 2019 года в районе улицы Полевой.

Приметы насильника: возраст 30-40 лет, рост 170-175 см, телосложение среднее, волосы темные, был одет в джинсы и черную футболку.

«Всех лиц, обладающих информацией о возможном местонахождении подозреваемого и его личности, просьба сообщить по телефонам: 43-33-58 (следователь Ефимов), 42-05-57 (заместитель руководителя Черепанов), 8-904-491-43-25 (дежурный следственного управления)», – обратились к жителям Тюменской области в следственном комитете.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.08.19

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