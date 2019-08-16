В Тюменской области председателя думы обвинили в сливе фекалий в реку

Председатель думы Тобольского района Виктор Кадочников устроил «помойку» из речки, протекающей в селе Нижние Аремзяны. Об этом «Новому Дню» рассказала жительница села Алина Абукина.

По словам женщины, Кадочников сливает в реку Татарскую отходы со своего гостиничного комплекса «Стоп», расположенного рядом с речкой на трассе. Ситуацию в деревне Абукина описала в жалобе на имя главы администрации Тобольского района Юрия Батта.

«Бизнесмен Кадочников и другие друзья главы сельской администрации Янко – хозяева в нашей деревне, – говорит Абукина. – Раньше речка Татарка (речка Татарская, по данным сервиса «Яндекс карты») была чистая, в ней купались. Сейчас никто не купается, в реке течет не вода, а помои».

Речка Татарская невелика и впадает в Иртыш. Все сбросы, соответственно, попадают туда же.

Также Абукина говорит, что из-за нашествия рыбаков мусором завален весь берег Иртыша. Местные жители уточняют, что неоднократно видели гостящих у бизнесмена высокопоставленных тюменских и тобольских силовиков.

По словам селян, кроме кафе-гостиницы, у Кадочникова работает коптильня для рыбы, которую он скупает у местных рыбаков. Бытовые отходы кафе, гостиницы и коптильни бизнесмен, якобы, сбрасывает в близлежащую речку.

Виктор Кадочников – действующий председатель думы Тобольского района. Согласно данным ЕГРЮЛ, Виктор Васильевич Кадочников является соучредителем ООО «Гарант ЛТД». Основным видом деятельности этого ООО является гостиничная, также фирма занимается ловлей, переработкой и консервированием рыбы, оптовой и розничной торговлей и предоставляет транспортные услуги. Директором «Гарант ЛТД» является сын Виктора Кадочникова, Василий.

Глава администрации Тобольского района Юрий Батт подтвердил, что кафе-гостиница в Нижних Аремзянах принадлежит Виктору Кадочникову, который работает на этом месте с 90-х годов.

Батт также подтвердил, что от Алины Абукиной поступила жалоба, но не в письменной форме, а на личном приеме. «В установленные сроки все ответы мы ей дадим, – объяснил Батт. – Действительно ли происходит загрязнение реки, установит Роспотребнадзор. Жалобу им мы уже направили».

Виктор Кадочников в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» категорически опроверг обвинения в сливе нечистот в реку Татарскую. «Ничего я в реку не сбрасываю, – заявил Кадочников. – Это одни пустые разговоры, этим жалобам нет конца. Приезжает [в гостиницу] машина из города, откачивает отходы и уезжает». Уточнить, куда именно вывозятся отходы, Кадочников не смог, сказав, что платит за услугу по вывозу, но в подробности не вдается.

По словам бизнесмена, в Нижних Аремзянах действительно есть проблема с загрязнением реки Татарской еще с 1970-х годов, когда при порыве нефтепровода в реку попало большое количество нефти.

«Эта река мертвая, она не чистится, вода зацветает, а к осени речка мелеет. Если ковырнуть дно реки, можно найти много осадков нефтепродуктов», – говорит Кадочников.

Виктор Кадочников объясняет нападки на себя давним конфликтом с местными жителями по поводу строительства в Нижних Аремзянах фанерного комбината.

«Я один был за строительство, – говорит бизнесмен. – Потому что это производство и рабочие места. Но есть команда (в Нижних Аремзянах), которая всегда всем недовольна. К ним и губернатор Владимир Якушев приезжал, и проектировщики, но никто их не смог убедить». По словам Кадочникова, в Увате, куда переместили деревообрабатывающее предприятие, «не могут нарадоваться» его строительству.

Информацию о том, что у него гостят высокопоставленные чины полиции, Кадочников также опроверг. «У меня гостят не высокопоставленные силовики, а мои друзья», – сказал Кадочников.

Тюмень, служба информации

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