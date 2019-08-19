В Тюмени полицейский стал телефонным террористом ради увольнительной

Тюменский полицейский приговорен к штрафу за телефонный терроризм. Из-за его сообщения о заложенной бомбе было эвакуировано общежитие Тюменского института повышения квалификации МВД России, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Полицейский нес суточное дежурство на территории вуза 21 мая 2019 года. Он изготовил муляж взрывного устройства из обувной коробки, приклеил на нее записку с надписью «бомба», завернул в черный полиэтиленовый пакет, который обмотал липкой лентой. Муляж полицейский положил у одного из корпусов общежития ТИПК МВД РФ.

После этого полицейский вернулся к своему дежурству. Во время обхода территории он «обнаружил» свой же муляж бомбы и показал его старшему караула, не сказав о своей роли в появлении «взрывного устройства», а потом сообщил о находке дежурному института. Общежитие было эвакуировано, на территорию института были вызваны полиция, пожарные, Росгвардия и «скорая помощь». Информация об угрозе взрыва, разумеется, не подтвердилась.

По данным источника «Нового Дня», неудачливый «телефонный террорист» – тоболяк. Якобы, он хотел за свою «бдительность» при обнаружении муляжа бомбы получить внеочередную увольнительную. В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что данный сотрудник после происшествия был уволен из полиции по отрицательным мотивам.

Мужчина признал свою вину. По решению суда, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений теперь уже бывший полицейский заплатит 200 тыс. рублей штрафа. Приговор был вынесен 5 августа. В этот день, согласно данным Калининского суда, по ст. 207 судили только одного человека – Евгения Кабулова.

Тюмень, служба информации

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