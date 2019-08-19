Полиция ищет мужчину в маске клоуна, который пугает тюменцев по ночам

Жителей деревни Мальково в Тюменском районе напугал человек в маске клоуна. Странный мужчина появился в Мальково в субботу, 17 августа.

Как сообщает издание 72.ru со ссылкой на местных жителей, по ночам «клоун» гоняется за случайными прохожими, в том числе подростками. Один из местных жителей сообщил, что мужчина опасен, носит с собой цепь и нож.

Местные жители попытались поймать странного мужчину, но тот сумел от них сбежать. На улицу он выходит только в темное время суток.

Жители Мальково обратились в полицию с просьбой задержать «клоуна». Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, заявление от мальковцев поступило в 10 утра в воскресенье, 18 августа. Местный участковый уполномоченный начал проверку по факту этого обращения. В сообщении ничего не говорилось про нож и цепь, только про маску, добавили в полиции.

Сейчас участковый устанавливает личность мужчины в маске. Лиц, располагающих информацией о нарушающем общественный порядок гражданине, просят позвонить в дежурную часть межмуниципального отдела полиции по номеру: (3452) 30-02-02.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.08.19

Скончался бывший заместитель губернатора Ямала Анатолий Острягин. / В Тюмени полицейский стал телефонным террористом ради увольнительной. / Под Тюменью на столбе ЛЭП наши тело молодого парня (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»