Тюменские власти устраивают шоу с осеменением коров

В Тюмени проведут конкурс по выбору лучшего среди операторов по искусственному осеменению коров. Мероприятие пройдет 20 сентября, в нем примут участие около 25 специалистов – победителей районного этапа конкурса.

Они будут соревноваться в теоретических и практических знаниях на звание «Абсолютный чемпион» и премию в 30 тыс. рублей. Те, кто займет второе и третье места получат по 25 и 15 тыс. рублей соответственно. Еще три номинации звучат так: «Ректо-цервикальный способ искусственного осеменения», «Лучший оператор – ветеран», «Самый молодой оператор», «Лучший оператор работающий в ЛПХ».

Коров будут осеменять прямо на глазах у жюри и гостей. Организаторы конкурса доставят в Тюмень не менее пяти животных и организуют лаборатории по искусственному осеменению и ректальному исследованию скота. Вести шоу будет профессиональный ведущий.

За проведение конкурса заказчик – Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области – готов заплатить потенциальным подрядчикам 491 тысячу рублей. Но с 7 августа была подана только одна заявка – от «Тюменьгосплем», поэтому сроки подачи заявок от организаторов мероприятия продлили.

Тюмень, служба информации

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