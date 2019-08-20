Тюменец убил соседку ножом в глаз

В Тюмени мужчина убил свою соседку. Трагедия произошла ночью 19 августа в одном из домов на ул. 50 лет Октября. Тюменец пришел к своей 43 – соседке, с которой накануне распивал спиртное. Женщина впустила гостя в квартиру, но между ними произошел конфликт.

Сначала мужчина ударил хозяйку по лицу и сломал ей нос. А когда потерпевшая пригрозила вызвать полицию, схватил нож и воткнул его жертве в глаз.

«Женщина побежала, но обвиняемый ее догнал и ударил два раза ножом в область затылка. От ранений женщина упала на пол, а злоумышленник ножом причинил ей повреждение шеи. В результате полученных травм потерпевшая погибла. Обвиняемый ушел к себе домой и лег спать. Погибшую женщину утром обнаружил сын», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Мужчина задержан. Как выяснилось, ранее он уже был судим.В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тюмень, служба информации

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