В Тюмени мужчина сбежал из реанимации, выпрыгнув голым в окно

Пациент отделения реанимации ОКБ№2 в Тюмени пытался сбежать из больницы, выпрыгнув из окна 2 этажа голым. Как рассказал один из посетителей клиники, мужчина был в состоянии тяжелого алкогольного психоза.

«Его, видимо, только недавно привезли и не успели полностью вытрезвить», – предположил собеседник «Нового Дня». Мужчина выпрыгнул из окна, упал на крышу крыльца больницы, а потом на землю.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что в ОКБ№2 вечером 19 августа был зафиксирован факт побега.

«Пациент находился в таком состоянии, которое требовало постоянного наблюдения в ходе лечения основного заболевания, – объяснили в пресс-службе. – Но мужчина улучил момент, когда медицинские работники отвлеклись. Ему провели диагностику по поводу травм, полученных при падении со 2 этажа. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывалась в полном объеме, и она будет в дальнейшем продолжена при его согласии».

При падении пациент отделался вывихом локтя.

Тюмень, служба новостей

Тюмень. Другие новости 20.08.19

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