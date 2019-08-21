В Тюменской области горожан вместо парома возят на барже с песком

Жители левобережной части Тобольска жалуются в соцсетях на отсутствие нормального паромного сообщения с главной, правобережной, частью города. В комментариях тоболяки пишут, что время ожидания в очереди на переправу по окончании рабочего дня превышает 2 часа.

В группе «Типичный Тобольск» в соцсети «Вконтакте» местный житель Иван Зольников пожаловался на проблемы с переправой. «Я житель левобережья, недавно паром СП-20 ушел на ремонт, вместо него поставили РТ с баржей (катер-толкач с присоединенной баржей), куда входит всего 9-10 машин, – пишет тоболяк. – Люди, возвращаясь с работы в вечернее время простаивают час два в очереди, а в выходные дни и того больше. РТ не справляется со своей задачей».

Под сообщением тоболяки оставили четыре десятка комментариев. Один из комментаторов написал, что простоял в ожидании переправы с 21 часа до 23:20.

Через Иртыш ходит еще один транспорт, аппарельная баржа «Тоболяк». Однако он заканчивает работу в 19 часов, после чего очереди из машин на переправу резко увеличиваются. Один из тоболяков рассказал «Новому Дню», что накануне наблюдал стометровую очередь на паром. Автор сообщения предложил администрации Тобольска продлить время работы «Тоболяка» до 21:00, чтобы хоть как-то разгрузить переправу.

Вызывает нарекания горожан и сама баржа, в которой перевозят людей и автомобили. «На этой барже столько песка… Ужас, если ветер, а он всегда не реке, глаза невозможно открыть. Почему не моют баржу? Я уже про кондукторов молчу, они бедные целый день этот песок глотают», – написала Анна Ивлева.

В пресс-службе администрации Тобольска «Новому Дню» сообщили, что паром находится в ремонте до субботы, 24 августа . «У баржи вместимость такая же, как у парома, – сообщили в пресс-службе мэрии. – Вопрос о продлении работы «Тоболяка» до 21 часа находится в работе».

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 21.08.19

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