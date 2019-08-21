Мосты через Туру в Тюмени признали опасными

Мосты в Тюмени создают реальную угрозу безопасности судоходства. Об этом заявили в Уральской транспортной прокуратуре. В частности, речь идет об автомобильных, пешеходном и железнодорожном мостах через реку Тура.

На них отсутствовали в необходимом количестве габаритные щиты и огни, не горели верхние и нижние створные огни, отсутствовала подсветка с внутренней стороны опор судоходного пролета мостов.

«Выявленные нарушения требований в части оснащения навигационным оборудованием мостов создают реальную угрозу безопасности судоходства, поскольку не позволяют судоводителям в ночное время правильно оценить обстановку на реке и выбрать верный маршрут следования», – пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представления руководителям ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог», МБУ «Тюменьгормост» и Свердловской дирекции инфраструктуры – Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Три лица привлечены к дисциплинарной ответственности, кроме того, два должностных лица, ответственные за содержание на мостах средств навигационной обстановки, привлечены по ч. 3 ст. 11.6 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на водном транспорте) к административной ответственности в виде штрафа.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.08.19

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